LIVE Spagna-Giappone 1-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Morata di testa sblocca il match

(Di giovedì 1 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COSTA RICA-GERMANIA DALLE 20.00 PAGELLE13? Gooooooooooooooool,, la punta spagnola segna con un gran colpo didopo un cross dalla destra,1-0. 11? Dinon impegna il portiere. 9? Ito con il destro manda sull’esterno della rete dopo un bel passaggio di Kubo. 7? Busquets dalla distanza prende male il pallone, sfera oltre la traversa. 5? Giocata di Kubo, la difesa spagnola spazza via il pallone. 3? Possesso palla continuo della. 1? Inizia la partita! 19.55 Inni nazionali in corso. 19.50 Nell’altra partita del girone, la Costa Rica sfida la ...

Laha comunque la certezza del pass per gli ottavi anche con un pareggio, che però non dà tranquillità al Giappone. Non esistono precedenti ai Mondiali tra le due nazionali: l'unica sfida ...18:06 La DIRETTAdi OA Sport di Canada - Marocco termina qui, grazie mille per averci seguito e una buona serata ... un girone in cui ancora è tutto aperto e solo lasembra sicura del ...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Giappone-Spagna in diretta dal prepartita al risultato finale. Giovedì 1° dicembre ...Al Khalifa International Stadium si affrontano Giappone e Spagna per l'ultima giornata del gruppo E: agli iberici basta un pari. Moriyasu sceglie Maeda come punta di riferimento, alle spalle il trio K ...