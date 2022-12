Il Pinocchio di Guillermo del Toro non rispetta la tradizione E va bene così

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) SPOILER ALERT - Questo articolo contiene alcune importanti anticipazioni Di una versione difirmatadelsi parlava da diversi anni. E molti ormai pensavano che non avrebbe mai visto la luce come è accaduto per molti progetti rumored del regista messicano rimasti nel proverbiale cassetto. intrattenimento «» e i cartoni animatiIl burattino creato dalla fantasia letteraria di Collodi ha subito nel corso di più di 80 anni numerosi riadattamenti nel cinema di animazione che lo ha usato, esaltato e trasformato. Ecco come Per dare un’idea, ce ne sono talmente tanti che esiste una pagina Wikipedia dedicata solo ai titoli annunciati e non realizzati:del's unrealized projects ne elenca una trentina, dall’inizio anni Novanta alla metà dei ...