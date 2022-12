Il Giappone batte 2-1 la Spagna | entrambe agli ottavi

Leggi su iltempo

(Di giovedì 1 dicembre 2022) DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Ilfirma il colpaccio ein rimonta laper 2-1, con le due squadre che possono comunque festeggiare insieme il passaggio del turno. Dopo il vantaggio iniziale di Morata e un sostanziale dominio delle Furie Rosse, sono i lampi di Doan e Tanaka in avvio di ripresa a ribaltare il punteggio e a decidere l'incontro, con i Samurai Blu che chiudono il girone addirittura al primo posto. Gli iberici prendono subito in mano il pallino del gioco e all'11' vanno in vantaggio. Azpilicueta pennella un gran cross dalla destra sulla testa di Morata, che firma l'1-0 e il terzo gol del suo torneo. L'attaccante ex Juventus ci riprova al 22?, ma la sua conclusione incrociata con il destro viene parata centralmente da Gonda. Gli spagnoli controllano la gara senza troppi affanni e il primo tempo si chiude ...