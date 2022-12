Harry e Meghan nei guai | la regina Elisabetta aveva visto giusto

Buckingham Palace travolta da nuove accuse di razzismo , e Re Carlo, ormai, non sa più come correre ai ripari. Se nelle scorse settimane erano tornati a far tremare il PalazzoMarkle, che riceveranno un premio per il coraggio di aver raccontato le discriminazioni nella Famiglia Reale , questa volta è una donna di colore, a capo di una organizzazione ...... Giovedì 1 Dicembre 2022: la combinazione vincente 1 Dicembre Attualità Elon Musk vuole impiantare un chip nel cervello dell'uomo 1 Dicembre TV e Intrattenimento '', su Netflix la serie ...Harry e Meghan si raccontano senza filtri in una docu-serie, in arrivo prossimamente su Netflix. Dettagliato e senza precedenti, il duca e la duchessa del Sussex condividono attraverso lo show una pro ...Cosa alcuni componenti della famiglia reale pensano di Meghan Markle è abbastanza noto. Il principe Filippo, ad esempio, disse che le attrici non andavano sposate. Tuttavia, non è ben chiaro cosa ne p ...