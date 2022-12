Giaele De Donà coinvolta in un triangolo con Onestini e Antonino?

Taylor Mega pronta ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip come "Guest" per qualche giorno. Dopo la breve "apparizione" complimentarsi con la sua amica specialeDe, l'influencer potrebbe ritornare. Taylor Mega al Grande Fratello Vip: l'ipotesi diventa certezza E' il settimanale Chi Magazine che apre le porte al possibile ingresso di Taylor Mega ...Nelle passate settimane si era parlato di un presunto flirt tra l'imprenditore Flavio Briatore eDe, concorrente del GF Vip . Lui, incalzato sull'argomento, si era chiesto chi fosse la ragazza in questione, smentendo in tal modo il gossip. Ma un'amica della Vippona aveva confermato. ...