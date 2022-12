Elon Musk vuole impiantare un chip nel cervello dell’uomo

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Potrebbe arrivare presto ad un punto di svolta la sperimentazione die Neuralink che mira adnelunche, collegato ad un dispositivo esterno, permetta ad un soggetto con grave disabilità di recuperare le sue capacità motorie e di comunicazione. Lo ha annunciato il magnate stesso, neo-numero uno di Twitter, nel corso di una convention inizialmente prevista lo scorso 31 ottobre: la Fda (l’agenzia americana del farmaco) ha ricevuto datutta la documentazione necessaria per procedere alla sperimentazione sull’uomo delNeuralink; il via libera è auspicato “entro sei mesi”. Il progetto, che potrebbe offrire nuove prospettive anche a persone affette da malattie neurodegenerative come il Parkinson o ...

