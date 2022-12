Elon Musk incontra Tim Cook e fa pace con Apple

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Meeting a Cupertino dopo le polemiche accese nei giorni scorsi dal nuovo proprietario di Twitter: "La rimozione dell'app dallo Store non è mai stata in discussione, è stato un malinteso"

... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche La denuncia di: "Così Twitter oscurò lo scoop su Hunter Biden" Usa, morta Carol ...Il presidente francese, Emmanuel Macron , ha incontrato ieri pomeriggio, nell'ambito della sua visita negli Stati Uniti, l'imprenditore e nuovo proprietario di Twitter,, con il quale ha avuto una 'discussione chiara e onesta'. Proprio sul social network, il capo di Stato ha riferito di avere ricevuto rassicurazioni da parte disull'impegno della ...(Adnkronos) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato, nel corso della sua visita di Stato negli Stati Uniti, anche il nuovo proprietario di Twitter, Elon Musk con cui ...A tre settimane dalle elezioni presidenziali americane del 2020 Twitter di Elon Musk svolse un ruolo di primo piano, oscurando lo scoop del New York Post sulle email segrete di Hunter Biden, figlio ...