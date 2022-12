Carnevali | «Dispiace per la Juve L’azienda calcio è complicata | i giocatori costano troppo»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 1 dicembre 2022) L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni, ha rilasciato un’intervista a Radio Sportiva in cui ha parlato dell’abilità del club di scovare i talenti sul mercato prima delle big. «Noi siamo obbligati a fare questo, non abbiamo grande capienza di pubblico, o introiti sotto altri punti di vista, anche se stiamo facendo benissimo sul marketing e sulla riconoscibilità non solo in Italia ma anche all’estero. Il nostro focus maggiore è orientato a trovare, acquistare ragazzi, farli crescere per poi essere ceduti, perché la società deve fare così». Aè stato chiesto un parere su quanto sta accadendo allantus. Si è detto dispiaciuto per la situazione del club bianconero ma ha aggiunto che il sistemaè complicato, dato che i calciatori. I ...