Calenda contro Conte sulle armi all’Ucraina | «Hai convinto Putin a ritirarsi?»

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il leader di Azione CarloGiuseppe. L’ex ministro in un tweet riprende le dichiarazioni del leader del Movimento 5 Stelle di ieri alla Camera prima del voto. E risponde: «E quindi? Hai? Perché altrimenti è solo sciacallaggio. Gli ucraini stanno morendo di freddo e di stenti. Eppure non vogliono arrendersi, perché a differenza tua non sono anime morte pronte a ogni compromesso con i propri valori. Vergognati». Ieriha chiesto al governo di smettere di inviarea Kiev e di impegnarsi nei negoziati di pace con Mosca. December 1, 2022 su Open Leggi anche: M5s,: «...

Il Tempo

... Renzi fa capolino ogni tanto per annunciare sornione che farà "cadere il governo nel 2023", per dare una carezza pubblica ae per scagliarsi quotidianamentei suoi nemici. L'altro ...... Cattaneo, intervenendo a Omnibus su La 7 nega che l'incontro Meloni -sia foriero di ... a cominciare dai sindaci, per liberarli da quella spada di Damocle dei reatila Pubblica ... Carlo Calenda contro Giuseppe Conte: impari a parlare italiano in modo appropriato Il leader di Iv, Matteo Renzi, ha annunciato che oggi interverrà in Senato. Prima per attaccare Conte e poi i magistrati.Dicono che l'altro giorno sarebbe stato inventato un "modo nuovo di fare opposizione" Dicono che l'altro giorno sarebbe stato inventato un «modo nuovo di fare opposizione». E che il novello Pico della ...