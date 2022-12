Calciomercato Inter | l’asse Milano-Barcellona scalda i motori

(Di giovedì 1 dicembre 2022) È pronto ad accendersi nuovamentedi mercato che dafa tappa a. Nel mirino dei catalani un titolare dei nerazzurri.che si prepara a riservare sorprese sia in entrata che in uscita., Onana alla corte di Xavi? André Onana – Photo credits Profilo ufficiale Instagramnel corso degli anni ha riservato colpi di scena importanti. Emblematico fu lo scambio che vide coinvolti i catalani e i nerazzurri nell’estate del 2009:che cedette ai blaugrana Zlatan Ibrahimovi? per una cifra intorno ai 45 milioni di euro, in un affare che vide anche l’inserimento di Samuel ...

Calciomercato.com

Il recupero di Rrahmani procede spedito: puntiamo a riaverlo il 4 gennaio con l''.DALL'AL MILAN - Ad oggi la società con debiti più alti è l'che deve al fisco circa 50 milioni di euro, seguita a ruota dalla Lazio con 40 milioni e la Roma con 38. Più lontane Napoli con ... Calciomercato Inter, ecco chi è in pole per Gosens NOOE, il negozio all’insegna dell’innovativa frontiera 'phygital', sbarca all’interno dell'Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci ...In vista della sessione invernale di calciomercato, il Torino studia il colpo dalla Liga per un esterno di difesa sulla corsia mancina. Come riportato da Tuttosport, Il direttore sportivo Davide Vagna ...