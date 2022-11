Twitter | post lunghi 1000 caratteri? Ecco l' ultima idea di Elon Musk

(Di mercoledì 30 novembre 2022)sta pensando di cambiare il limite dideidagli attuali 280 fino a 1.000. Il miliardario non lo ha fatto con un annuncio diretto ma, come di consueto, rispondendo ...

Il Post

Google Pixel 6a in sconto di 107 euro su Amazon Un render mostra il design di Google Pixel 7a L'immagine è stata condivisa da Steve Hemmerstoffer di OnLeaks ed è visibile nelallegato ..., Elon Musk sta pensando di cambiare il limite di caratteri deidagli attuali 280 fino a 1.000. Il miliardario non lo ha fatto con un annuncio diretto ma, come di consueto, rispondendo ... Twitter non modera più le falsità sulla pandemia Musk ha dichiarato di essere disponibile a consentire agli utenti di pubblicare tweet e video più lunghi. Nei giorni scorsi il neo proprietario della piattaforma aveva scritto "buona idea" a un utente ...Twitter secondo il suo nuovo CEO - Elon Musk - raggiungerà una popolarità tale da accumulare fino ad un miliardo di iscritti entro il 2024.