Sopravvissuto 83enne | Valanga di fango a pochi metri da casa

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ischia, 30 nov. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - "Mi sembra un incubo. Ancora non riesco a realizzare quello che è successo. Quando sono stato svegliato dalla pioggia battente e mi sono affacciato alla finestra, inminuti ho visto cadere giù mezza montagna. A poche decine didamia...". Giovanni Di Iorio ha 83 anni. E' un uomo forte, ma quando la mente torna a quella mattina non riesce a trattenere le lacrime. Si tiene la testa con le mani e inizia a dondolare, mentre osserva il nipotino fare colazione. "Mi sembra un brutto sogno...", continua a ripetere. Da sabato scorso è uno dei 290 sfollati dimicciola Terme. Insieme con la moglie Teresa e i suoi figli con le loro famiglie. Nove persone in tutto. La frana che si è staccata da Monte Epomeo ha quasi sfiorato la sua ...