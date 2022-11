Polonia-Argentina tra Zbigniew Herbert | Wis?awa Szymborska e Jorge Luis Borges

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ad alcuni - / cioè non a tutti. / E neppure alla maggioranza, ma alla minoranza. / Senza contare le scuole, dove è un obbligo, / e i poeti stessi, / ce ne saranno forse due su mille. Così scriveva Wis?awanel suo componimento Ad alcuni piace la poesia. E aveva ragione: sono in pochi i veri poeti, come del resto i veri campioni. Diciamo che quella percentuale così bassa vale un po’ per tutti. Ma nel caso di, qualcuno più potente di noi deve aver distribuito il talento con manica decisamente larga. Quella di stasera non è solo un incontro da dentro/fuori – chi l’avrebbe mai detto dopo l’exploit dell’Arabia Saudita – ma una partita tra due nazioni che col pallone e coi versi ci sanno parecchio fare. In proporzioni diverse certo, almeno nell’immaginario popolare: gli argentini la vincono sul campo – ...

...00 Hapoel Tel Aviv - Budunost 64 - 70 20:15 Joventut - Bourg 80 - 85 Visualizza Eurocup CALCIO - MONDIALI QATAR 16:00 Tunisia - Francia 16:00 Australia - Danimarca 20:0020:00 ......00 Hapoel Tel Aviv - Budunost 64 - 70 20:15 Joventut - Bourg 80 - 85 Visualizza Eurocup CALCIO - MONDIALI QATAR 16:00 Tunisia - Francia 16:00 Australia - Danimarca 20:0020:00 ...Il 30 novembre 2022 le gare dei Mondiali del Qatar saranno trasmesse in diretta e in esclusiva sulle reti Rai; quella di Serie C su Sky e Eleven ...Per i bookie Albiceleste favoritissima contro Lewandowski e compagni in un gruppo C al cardiopalma Argentina agli ottavi o eliminata Si decide tutto in 90 minuti, quelli contro la Polonia, previsti p ...