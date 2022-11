Olanda-USA | ottavi Mondiali 2022 | data | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 novembre 2022)-USA: glidi finale deidi calcio di Qatarchiedono strada. Dopo l’iniziale fase a gruppi ora è il momento dell’eliminazione diretta e deglidi finale. Gli Orange di Louis van Gaal, che sin qui hanno vinto ma non convinto (passando come primi nel Girone A), o i “giovani” Stati Uniti di Gregg Berhalter, capaci di strappare il pass per la seconda fase iri(nel Girone B) mostrando magari meno tecnica complessiva di tante altre formazioni, ma grande organizzazione e tenacia: chi la spunterà? Andiamo a ricapitolare quale sarà l’o di-USA, ildel match e le possibilità di seguirlo in tv e in; senza dimenticare che la partita-USA sarà ...