Morto Davide Rebellin | specialista delle classiche

... dopo la morte in Veneto dell'ex campioneRebellin, travolto in bici da un camion. Un ... Sorte simile, nel 2016, per il belga Antoine Demoitiè alla Gand - Wevelgem, travolto da una moto e...Così come Michele Scarponi investito nella 'suà Filottrano il 22 aprile 2017, ancheRebellin ... Rebellin, investito, èsul colpo, mentre il guidatore del mezzo pesante non si sarebbe ...La Federciclismo, attraverso le parole del proprio presidente Cordiano Dagnoni, ha espresso il proprio dolore per la tragica scomparsa di Davide Rebellin, morto mercoledì dopo un incidente stradale in ...Cinque anni dopo Michele Scarponi, un altro campione del ciclismo italiano è morto in un incidente stradale , travolto da un camion ...