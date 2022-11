Mondiali | colpo di scena | è ufficiale | è accaduto oggi

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Idi calcio in Qatar entrano sempre più nel vivo. La competizione vede diverse big che si giocano l’accesso agli Ottavi. Nella giornata odierna sono arrivate ed arriveranno altri importanti aggiornamenti con la conclusioni della fase di alcuni gironi. In questo momento stanno giocando Argentina-Polonia e Arabia-Messico con Leo Messi e i compagni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

2022 - 11 - 30 20:20:05 17': Messi pesca sul lato opposto del campo Acuna che si inserisce bene: il laterale sinistro argentino controlla il pallone ma il suocon il destro non è preciso. 2022 -...L'Australia ottiene, prevalendo per 1 - 0 sulla Danimarca, tre obiettivi insolo. Come già nel 2006, la nazionale oceanica approda al secondo turno della competizione. La ...aggrappata ai...MONDIALI 2022 - I voti ai protagonisti della sfida del Gruppo D. L'Australia si affida al suo muro difensivo senza concedere nulla agli avversari. Leckie segna ...Il club di Serie A fa sul serio per l'acquisizione di Sabiri, pronto a cambiare maglia nel vicino mese di gennaio: colpaccio invernale in vista per la big.