LIVE Biathlon | 15 km Kontiolahti 2022 in DIRETTA | Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi iniziano la stagione!

(Di mercoledì 30 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAStartlist, programma, orari, tv e streaming dell’individuale femminile di– Programma del fine settimana di– I convocati azzurri per– Calendario Coppa del Mondo-2023 – La presentazione della tappa di– Le prospettive della squadra azzurra maschile – Le prospettive della squadra azzurra femminile – I favoriti per la Coppa del Mondo maschile – Le favorite della Coppa del Mondo femminile – I nuovi punteggi della Coppa del Mondo-2023 – La cronaca dell’individuale maschile – La classifica della Coppa del Mondo maschile Buongiorno e benvenuti alladell’individuale femminile, sulla distanza dei 15 km, in ...

14.56: Al traguardo abbiamo per l'Italia Braunhofer con un ritardo di 3'31' (un errore), Giacomel ha chiuso al 44mo posto con 5'18' di ritardo (5 errori), Cappellari è 51mo con 5'47' di ritardo e ...... prima tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di. Dopo gli uomini, è il momento anche per ... SEGUI ILFür die Biathlon-Stars geht die Weltcup-Saison 2022/23 am 29. November in Kontiolahti (Finnland) los. Wie sich die Wintersport-Asse in Einzel, Sprint, Staffel und Verfolgung schlagen, lesen Sie mit al ...Für Österreichs Biathleten hat es zum Auftakt der neuen Saison nichts zu holen gegeben. Simon Eder landete am Dienstag im Einzel-Bewerb über 20 km im finnischen Kontiolahti als bester österreichischer ...