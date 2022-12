Il tempio buddista chiuso per droga | tutti i monaci positivi al test

Chiuso il- I monaci sono stati quindi inviati in una clinica specializzata. 'Ilè ora vuoto e gli abitanti dei villaggi vicini sono preoccupati di non poter fare alcuna cerimonia', ...Ora, riferisce Afp 'ilè senza monaci e gli abitanti dei villaggi vicini sono preoccupati' perché non sanno a chi rivolgersi per poter espletare la praticain cui i fedeli ottengono ...E' accaduto nel distretto di Bung Sam Phan, nella provincia di a Phetchabun, nel nord del Paese. I monaci, secondo quanto riferito da funzionari locali, sono risultati positivi alla metanfetamina. Nel ...Nella Thailandia centrale un tempio buddista è stato costretto a chiudere dopo che tutti i suoi monaci sono risultati positivi a un test antidroga.