Danimarca | Christensen | 'Eliminazione? Siamo arrabbiati con noi stessi'

TUTTO mercato WEB

Ct: Graham Arnold(4 - 2 - 3 - 1) - Schmeichel; Kristensen (46' Bah), Andersen, A., Maehle (70' Cornelius); Hojbjerg, Jensem; Skov Olsen (69' Skov), Eriksen, Lindstrom; ...(4 - 2 - 3 - 1) : Schmeichel; Kristensen (46'Bah), Andersen,, Maehle (70'Skov); Hojbjerg, Jensen (59'Damsgaard); Skov Olsen (70'Cornelius), Eriksen, Lindstrom; Braithwaite (59'... Flop Danimarca, Christensen: "Pronti a prendere le botte. Siamo arrabbiati con noi stessi" QATAR - Francia sconfitta dalla Tunisia ma prima nel girone D dei Mondiali di Qatar 2022. I campioni del mondo, già qualificati per gli ottavi di finale, passano alla fase successiva con l'Australia, ...Vittoria, aggancio della Francia e passaggio agli ottavi. di Cristiano Comelli L'Australia ottiene, prevalendo per 1-0 sulla Danimarca, tre obiettivi in colpo solo. Come già nel 2006, la nazionale oce ...