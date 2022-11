Ciclismo in lutto | Davide Rebellin investito e ucciso da un camion mentre si allenava

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Era in sella alla sua bici da corsa, compagna di mille corse e di imprese come la conquista di tre edizioni della Freccia Vallone, della Amstel Gold Race, di una tappa del Giro d'Italia, quando un ...

