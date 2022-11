Belgio | Castagne | ‘Noi troppo vecchi? L’Italia ha vinto con Chiellini e Bonucci’

Commenta per primo Timothy, esterno delcon un passato all'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Croazia: 'L'Italia ha vinto gli Europei con Chiellini e Bonucci in difesa, ...Alla vigilia della decisiva partita contro la Croazia, il difensore delTimothyha citato i due azzurri per rispondere a una domanda dei giornalisti sulle polemiche successive a un'...Timothy Castagne, esterno del Belgio con un passato all'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Croazia: "L'Italia ha vinto gli Europei con Chiellini e Bonucci in d ...Alla vigilia della decisiva partita contro la Croazia, il difensore del Belgio Timothy Castagne ha citato i due azzurri per rispondere a una domanda dei giornalisti sulle polemiche successive a ...