Assemblea Alis | Grimaldi | Esenzione da sistema Ets | rischio back shift modale – La diretta

(Di mercoledì 30 novembre 2022) “Anche in ragione della particolare conformazione geografica del nostro Paese, l’inserimento del trasporto marittimo nel nuovodi tassazione ETS genererà extra-costi per cittadini, turisti ed imprese, in particolare per coloro che viaggiano da e verso le grandi isole ed avrà un impatto significativo sui servizi delle Autostrade del Mare, che oggi rappresentano l’unica vera alternativa per il trasporto sostenibile. Le emissioni passano dai 6,4 KG agli attuali 0,9 KG di CO2 per trailer/miglio marino. Pertanto, se tale proposta di revisione verrà confermata nella sua versione attuale, ilconcreto è quello di assistere ad un vero e proprioe dunque ad un ritorno di milioni di camion sulle autostrade italiane ed europee, aumentando così notevolmente il tasso di ...

Matteo Salvini rilancia il Ponte sullo Stretto in occasione dell'di(Associazione Logistica Intermodale Sostenibile), in corso a Roma. Il Ponte sullo Stretto diventa prioritario: il ...Lo sottolinea il ministro per la Protezione civile e le politiche del Mare, Sebastiano Musumeci, in occasione dell'di. 2022 - 11 - 29 12:17:53 La regione Campania boccia la nomina di ...Il ministro per la Protezione civile e per il mare: "Bisogna stare attenti a non generalizzare" Il ministro per la Protezione civile e per il mare, Nello Musumeci, ha parlato di condoni e abusi ediliz ...Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, all'assemblea dell'Alis. "L'Italia è già leader del trasporto marittimo nel Mediterraneo, vi sono però ulteriori margini di crescita.