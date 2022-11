Assegno Unico | due date distinte di pagamento

Reddito di cittadinanza, Naspi e bonus 200 euro Fra gli altri appuntamenti del mese di novembre nel calendario Inps, ricordiamo il pagamento dell'e universale per figli a carico, il ...Capitolo famiglia Anche Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, ha detto che cercherà di "rafforzare" la manovra sul capitolo famiglia; tradotto significa incremento per l'nelle sue ...Un’altra bella notizia ci sarà per le famiglie numerose e per le famiglie con bambini appena nati, in quanto l’assegno unico sarà maggiorato. A gennaio infatti si prevede un aumento del 50% per il ...Per colpa dell'aumento dell'assegno unico 2023 c'è chi perderà il diritto alla pensione anticipata contributiva nel 2023.