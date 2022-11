Anticipazioni Uomini e Donne 29 11 | un' esterna emoziona tutto lo studio

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Martedì 29 novembre 2022, si sono registrate le nuove puntate del dating show condotto da Maria De Filippi,, che andranno in onda prossimamente sullo schermo televisivo. Vediamo nel dettaglio le nuove dinamiche che hanno visto coinvolti i protagonisti del Trono Over insieme ai giovani tronisti.registrazione 29 novembre: capolinea per una «coppia». L'assenza di una dama inCome sempre, buona parte del tempo relativo alle registrazioni è riservato per i cavalieri e le dame che si mettono in gioco per trovare l'amore. Riccardo Guarnieri ha preso una decisione ferrea e conclusiva nei confronti di Gloria Nicoletti, che aveva precedentemente ripreso a frequentare (nelle puntate attualmente in onda stiamo assistendo, infatti, ai primi racconti delle loro ...