Alexander Kuznetsov si dimette dal Comitato UNESCO

RaiNews

Il suo vice però, Vasily, era vicegovernatore della regione di Kurgan, oblast della ... E diKostomarov, ex vicegovernatore degli oblast di Ulyanovsk e Lipetsk, ora tra i vertici del ...La 'Cnn', in collaborazione con il Dossier Center, è in grado di affermare inoltre che almeno un agente Wagner di alto livello,Sergejevich, ha supervisionato le operazioni nei ... L’Ue introduce sanzioni contro la compagnia militare privata Gruppo Wagner Le dimissioni di Alexander Kuznetsov hanno a che fare con la guerra in Ucraina Kuznetsov ha comunicato la sua decisione in una lettera indirizzata martedì ai membri del Consiglio. “Ho l’onore di ...