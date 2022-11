Ultime Notizie – Ischia | Musumeci | Attenzione a parlare di condono | è ciò che è sanabile

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 29 novembre 2022) (Adnkronos) – ”Quando parliamo disi intende abusivismi ‘accettabili’ e case ‘sanabili’. Come prevede la legge, non c’è quindi nemmeno bisogno di dover fare una nuova legge. Semmai si tratta di accelerare le procedure nei Comuni italiani e in particolare nel Mezzogiorno, giacciono negli armadi centinaia di migliaia di pratiche di sanatoria. I Comuni non sono in condizione di smaltire questa gran mole di lavoro”. Lo sottolinea il ministro per la Protezione civile e le politiche del Mare, Sebastiano, in occasione dell’assemblea di Alis. ”Non si può essere clementi con chi ha sfruttato il territorio – ha aggiunto e lo ha aggredito in maniera selvaggia. I sindaci spesso operano in realtà assai ristrette, perchè quando si firma una ordinanza per l’abbattimento di una casa, bisogna capire chi c’è dietro a quella casa abusiva, dove a ...