Ultime Notizie – Agrigento | omicidio a Favara | cardiologo ucciso davanti ai pazienti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 29 novembre 2022), nell’Agrigentino. La vittima è ilGaetano Alaimo, 65 anni. Secondo le prime informazioni, l’uomo è statocon un colpo di pistola nel suo studio in via Bassanesi. La vittima, un professionista molto noto in città, è morto sul colpo. L’sarebbe avvenuto nella sala d’attesa del suo studioche aspettavano il proprio turno. Sul posto i carabinieri che indagano sulla vicenda. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione