Tesmec si aggiudica in via provvisoria una commessa Rfi da 109 milioni

(Di martedì 29 novembre 2022) Grassobbio.S.p.A., società a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali, nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, annuncia l’zionedi due lotti di gara da parte di Rfi – Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – per la fornitura di 44 autocarrelli per il settore armamento per un valore totale di circa 109di euro. In dettaglio, la controllataRail è risultata unico operatore economico nell’ambito della gara a procedura negoziata, come comunicato dalla Commissione di Rfi nella seduta riservata svoltasi a Roma alla Direzione Acquisti. La fornitura, da completarsi entro 8 anni, comprensiva ...

