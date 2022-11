Terni | operaio tunisino ucciso a calci e pugni | arrestato un nigeriano

(Di martedì 29 novembre 2022) Roma, 29 nov – Unè statoper avera mani nude unediledi 40 anni, Ridha Jamaaoui. Quest’ultimo, la notte tra sabato e domenica, è stato pestato nella città umbra dopo un banale incidente stradale che oltretutto non aveva coinvolto né lui né il suo assassino. Adesso il responsabile del pestaggio, che avrebbe meno di 30 anni, è indagato dalla Procura diper omicidio volontario. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, guidati dal procuratore Alberto Liguori, lungo via Romagna, a, un uomo avrebbe investito in bicicletta, senza alcuna conseguenza, un altro straniero. Dopo i primi soccorsi sarebbe scaturita una lite con richiesta di risarcimento danni. Ile ...

umbriaON

Tale la violenza delle botte e dei colpi dati, che Ridha Jamaaoui ,40enne, originario della Tunisia , è rimasto ucciso nella notte tra sabato e domenica a. Nelle ultime ore è stato ...... fino a ucciderlo, Ridha Jamaaoui ,edile tunisino di 40 anni, in seguito a una lite scoppiata per banali questioni stradali. La Procura diaffiderà l'incarico per l'autopsia per ... Terni: operaio arrestato per spaccio nella zona di via Marzabotto Lo avrebbe preso a calci e pugni per una lite banale in strada, dove la vittima stava facendo da paciere. Tale la violenza delle botte e dei colpi dati, che Ridha Jamaaoui, operaio 40enne, originario.I carabinieri hanno fermato un uomo di 26 anni sospettato della morte del tunisino, operaio di 40 anni, che domenica era intervenuto in aiuto di un automobilista italiano, a sua volta aggredito da un ...