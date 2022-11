Tensione in casa Belgio | Lukaku sventa una rissa tra compagni di squadra!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 29 novembre 2022)ad alti livelli nello spogliatoio del. La squadra di Martinez, dopo aver perso malamente con il Marocco, ha messo a rischio la sua qualificazione agli ottavi di finale. Secondo quanto riportato da L’Equipe, dopo la sconfitta con la selezione africana sarebbe scoppiato un battibecco tra alcuni componenti della squadra. In particolare, Vertonghen ha criticato due suoiper aver parlato in pubblico di “lentezza” del comparto difensivo. Vertonghen HazardLe allusioni del difensore sarebbero indirizzate a Kevin De Bruyne ed Eden Hazard. Il quotidiano francese fa sapere come l’intervento disia risultato provvidenziale nel calmare le acque agitatissime dello spogliatoio belga. Il Ct Roberto Martinez, in conferenza, ha cercato di ...