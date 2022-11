Tennis | quando comincerà il 2023 di Sinner e Berrettini? I tornei a cui sono iscritti

Leggi su oasport

(Di martedì 29 novembre 2022) Ilun mesetto di pausa se lo prenderà, anche se alcune esibizioni daranno modo ai giocatori di farsi vedere e tornare a calcare il campo. E’ il caso di Alexander Zverev, reduce dal grave infortunio alla caviglia nel corso del match del Roland Garros contro Rafael Nadal, che disputerà dall’8 al 10 dicembre la DiriyahCup. Un evento che vedrà la partecipazione di tantiti di alto livello come Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Stan Wawrinka, Andrey Rublev, Cameron Norrie, Nick Kyrgios, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas. E in casa Italia? Jannike Matteo, rispettivamente n.15 e n.16 del mondo, si dedicheranno nel mese di dicembre al recupero pieno dai propri acciacchi fisici e, nello stesso tempo, a una cura del proprio corpo per prevenire nuovi contrattempi. Pensando a ...