Sbagliata Ascendente Leone | su Prime Video in streaming da oggi

(Di martedì 29 novembre 2022), il nuovo docufilm dedicato a Emma Marrone, è disponibile inin esclusiva su Amazonda29 novembre 2022.è il nuovo docufilm dedicato a Emma Marrone, una delle voci e personalità più forti del panorama artistico italiano contemporaneo, disponibile inin esclusiva su Amazonda29 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati. Il docufilm, diretto dal duo registico BENDO (Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra), nasce da un'idea di Emma Marrone che racconta se stessa in prima persona. Un ritratto inedito dell'artista, del suo talento e della sua ...

Coraggiosa. Autentica. Fedele. E, come ha scelto di intitolare il documentario sul dietro le quinte dei suoi ultimi due ... "Sbagliata Ascendente Leone" è il racconto di Emma Marrone in prima persona: vita privata e pubblica, sogni, speranze e delusioni ... Esce su Prime Video il documentario sulla vita della cantante. «Ho perso le ovaie. Bisogna sapere reagire, ma per farlo bisogno essere informati. Io ho congelato gli ovuli per il diritto ad avere un f ...