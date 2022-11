(Di martedì 29 novembre 2022) La nazionale più forte del pianeta, il Belgio, è stata bastonata dal Marocco, che a questo punto vincerà la coppa del mondo. Per noi italiani al bar è uno strazio vedere marocchini che esultano per la vittoria mentre il sig. Mancini non ci ha nemmeno portato a Doha. I tifosi del Marocco hanno diritto a festeggiare e noi facciamo pena. La partita è stata la più bella che ho visto da sempre. Sia campionati nazionali che competizioni tra stati. Il secondo gol del Marocco è da cineteca. Lukaku non serve a niente e neanche Mertens. A questo punto Napoli e Inter dovrebbero venderli all'Atletico Tunisi. Certo che vedere il Giappone (candidato numero uno al titolo) perdere con il Costa Rica è il risultato più a sorpresa della storia. La vittoria dei costaricani veniva pagata 150 a uno. A questo punto è il Costa Rica a essere candidato alla finalissima. L'avversario sarà la Spagna. Altra ...

Il Portogallo batte l'Uruguay e vola agli ottavi dei Mondiali in Qatar. Al termine della ... in questi casi, c'è anche daal futuro'. L'INFORTUNIO DI MENDES - 'Non sono io ...Ma bisognaavanti e non farsi incartare da una polemica inutile, buona soltantoi social e niente più. Intanto non si torna indietro e Grosso lo sa bene. Un tritticocuori forti ... Per guardare i Mondiali, audio spento fisso Troppi agganci con il passato: "Il papà di Neymar giocava nel Rosario, a Rosario ci sono due squadre, il Rosariotum e la Virtus Rosario…" e via di questo passo. Continui riferimenti a partite di quara ...