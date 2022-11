Non sempre lingua e genetica vanno di pari passo | così lo studio dei ricercatori di Zurigo contrasta con Darwin

(Di martedì 29 novembre 2022) La correlazione tra la biologia e la linguistica è oggetto di dibattito scientifico da moltissimo tempo, con diversi lavori che supportano l’esistenza di corrispondenze e disallineamenti tra geni e lingue. Per dipanare questo argomento, gli scienziati dell’Università dihanno sviluppato un nuovo database, chiamato Genes and Languages ??Together (GeLaTo). Descritto sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas), questo strumento rappresenta una risorsa genomica ad alta risoluzione progettata per la ricerca multidisciplinare sulla diversità culturale e linguistica umana. GeLaTo raccoglie informazioni su 597.573 polimorfismi a singolo nucleotide, variazioni del materiale genetico che dipendono da un unico nucleotide, ovvero le unità ripetitive costitutive del DNA e dell’RNA. Il team, guidato da Chiara Barbieri, ha esaminato la teoria del ...

