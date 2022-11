La missione Artemis I procede | a quando la colonizzazione della Luna?

(Di martedì 29 novembre 2022) Molti si stanno chiedendo se sarà possibile vivere sullain futuro, specialmente a seguito dei numerosi viaggi che la NASA sta organizzando proprio adesso;I è un esempio. Il viaggio sembra che stia portando degli ottimi risultati – Computermagazine.itI è solo l’inizio: presto vivremo anche in altri pianeti Howard Hu, supervisorenavicella Orion inerente al programma, ci dice che gli astronauti potranno abitare il satellite terrestre entro e non oltre il 2030, con la possibilità di lavorare e svolgere altre attività. Ma non sono neanche certi che sarà fattabile, difatti l’anno riportato è più che altro un “limite” imposto per farci capire che ci vorrebbe addirittura altro tempo. Tuttavia, è anche vero che la presenza di ingegneri sul posto sarà ...

...due pannelli solari di roll - out dovrebbero essere lanciati il prossimo anno con un'altra...potrebbe anche consentire un migliore monitoraggio medico nelle prossime missioni. Grandi ...LaI (senza equipaggio) sta continuando come previsto così da provare i sistemi di bordo per le future spedizioni che avranno a bordo un equipaggio umano. Si inizierà con la seconda ...Artemis 1 non si ferma, infrangendo il record come veicolo spaziale adibito al trasporto umano più lontano dalla Terra, detenuto dalla missione Apollo 13.La Cina corre all'impazzata con il suo programma lunare, prevedendo la possibilità di un insediamento umano entro i prossimi sei anni.