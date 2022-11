GF Vip | Patrizia Rossetti sbotta nella notte | smaschera Wilma e attacca gli autori

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 29 novembre 2022) La puntata ieri del GF Vip è stata piuttosto movimentata, soprattutto per alcuni concorrenti. Ad un certo punto, infatti, Alfonso Signorini ha trattato la faccenda inerente i pesanti insulti mossi daGoich contro Micol Incorvaia. Le due donne sono rimaste alquanto imbarazzate nell'ascoltare tutte le cose orribile dette contro la giovane concorrente. La più provata è stata sicuramente, cheha avuto un crollo. La donna hato contro glidel GF Vip accusandoli di non aver mandato in onda tutti i contenuti inerenti la conversazione avuta con. A tal proposito, ne ha approfittato per rivelare anche alcune cose pronunciate dalla Goich che, però, non sono andate in onda. Lo ...