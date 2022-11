Fiorello torna con “Viva Rai 2!” | «facciamo il mattin show»

su Rai Uno con uno nuovo show Ecco svelati tutte le voci di corridoio In base sempre alle indiscrezioni raccolte dal portale TvBlog.it questo nuovo show del conduttore di Viva Rai2 ...Oggi, martedì 29 novembre,a riunirsi il Cda, ma non si parlerà di nomine: in agenda ci sono, ...sua presenza ieri alla conferenza stampa per la presentazione del nuovo morning show di, ...Rosario Fiorello torna in tivù con Viva Rai due, la sua nuova creatura. Una vera e propria sfida. Un varietà che andrà in onda dalle 7.15 alle 8.30, dal lunedì al venerdì, a partire dal 5 dicembre. In ...Sarà una grande sfida, il ritorno di Fiorello in Rai. Questa volta su Rai2, con uno show mattutino, 45 minuti con inizio alle 7.15, in onda per sei mesi da lunedì prossimo, 5 dicembre. “Sei mesi, ma v ...