CoD Modern Warfare 2 | la campagna di Ghost è in sviluppo?

(Di martedì 29 novembre 2022) Secondo un insider in CoD2 sarà possibile giocare unadedicata al personaggio diIl 2023 sarà un anno un po’ insolito per Call of Duty. A quanto pare, la serie non vedrà una nuova uscita, interrompendo il suo lungo ciclo di rilasci annuali, anche se Activision ha dichiarato che l’anno prossimo pubblicherà comunque nuovi contenuti premium a pagamento per la storica serie FPS. Secondo alcune fughe di notizie, si tratterà di DLC a pagamento per CoD2, che comprenderanno non solo nuovi contenuti multiplayer, ma anche elementi scaricabili per laper giocatore singolo dedicata al personaggio di. Ora, un nuovo rapporto pubblicato su Whatifgaming da Ralph Valve, noto insider, potrebbe aver fornito ...

