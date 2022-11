Soumahoro | il re dei meme | cronaca di un massacro

(Di lunedì 28 novembre 2022) Roma, 28 nov – Che Aboubakarpotesse diventare il re deipotevamo aspettarcelo. Solo il fatto di essere diventato in mezzo secondo, e per tutti, il “deputato con gli stivali”, poteva farci sorgere il sospetto. Infatti, qualcosa si era già visto. Certo è che dopo la sparata del – sospeso – esponente di Alleanza Verdi e Sinistra sul “diritto all’eleganza”, il web ha perso il controllo. Per non dire che si è letteralmente scatenato., re e imperatore deiManco Silvio Berlusconi e il suo “elenco puntato” dopo le consultazioni per la formazione del governo nel 2018 ha generato un festival di sfottò così nutrito. Il “diritto alla moda e all’eleganza” ha fatto esplodere l’impossibile. Le ironie di satira al marxismo, ovviamente, sono particolarmente pronunciate. Del resto fa obiettivamente ridere ...

... un po' Pd un po' di sinistra, che, quando ci sono le elezioni va a caccia di voti, e avrà pensato che questo personaggio gli portassevoti. Punto'. Guerra nella sinistra,trascina ...Silenziopiù, 'giusto', da altri lì seduti . Per un attimo mi sento, penso: 'Lorenzo, CAZ*O CANCELLA SUBITO QUELLE SCARPE VALENTINO DA INSTAGRAM'. Nessuno che provi a far notare che la ...Il caso emerso nel corso di alcuni approfondimenti giornalistici di "La Verità" e "La 7". "Come ha fatto a comprare una casa e con quali garanzie" ...Nel corso dell’ultima puntata di “Non è l’Arena”, in onda domenica sera su La7, è andato in scena uno scontro tra il conduttore Massimo Giletti e l’avvocato (in collegamento) Iuri Maria Prado. Il tema ...