Occasioni Black Friday 2022 | libera e intreccia la creatività con We Are Knitters

... potreste trovare sconti ancora più elevati rispetto alFriday . La promozione Acer dedicata proprio al Cyber Monday è uno degli esempi più lampanti e dimostra che led'acquisto sono ...Attualmente sono infatti ancora in corso le promozioni per ilFriday , tra le quali vi ... Nel frattempo, cogliamo l'occasione per ricordarvi di non lasciarvi sfuggire alcune grandi...In generale lo scontrino medio si è aggirato intorno ai 150/160 euro. L’abbigliamento ha superato invece i 200 euro, con il successo dei cappotti.Probabilmente non tutti sanno che se si vuole acquistare qualcosa che riguarda l’elettronica, comprese le promozioni telefoniche, il momento migliore rispetto al Black Friday è il Cyber Monday. E per ...