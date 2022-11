Nuovo Codice Appalti | a L' Aquila la prima tavola rotonda sulle prospettive per i contratti pubblici

Altalex

L'Aquila, 21 novembre 2022 Si è svolta all'Aquila la prima tavola rotonda suldegli Appalti, organizzata da Md studio legale in collaborazione con Ordine degli Avvocati e Ordine degli Ingegneri dell'Aquila e l'Ance Aquila, dal titolo "La regolazione dei contratti ...... lo stava ditrasferendo al nosocomio di Senigallia. L'incidente è avvenuto in un punto del ... È stato trasportato all'ospedale di Torrette inrosso: è ferito gravemente, ma non in pericolo ... La digitalizzazione nel nuovo codice dei contratti AGI/Vista - Si è svolta all'Aquila la prima tavola rotonda sul nuovo Codice degli Appalti, organizzata da Md studio legale in collaborazione con Ordine degli Avvocati e Ordine degli Ingegneri dell'Aqu ...È stangata sugli extraprofitti. Prende forma il “contributo di solidarietà temporaneo” sulle imprese energetiche previsto dalla manovra di bilancio. Inizialmente prevista in una bozza ma solo con il t ...