Inter | Perisic a sorpresa | il suo annuncio commuove i tifosi

(Di lunedì 28 novembre 2022) Direttamente dal ritiro del Mondiale arriva la dichiarazione dell’ex calciatore dell’Ivan, attualmente al Tottenham. Nonostante la mancanza della nazionale italiani, ai Mondiali in Qatar ci sono comunque ‘pezzi’ d’Italia. Sono tanti infatti i calciatori che militano o che hanno militato nella nostra Serie A presenti in campo. Tra questi c’è Ivan. Ex Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Commenta per primo Ivanha lasciato l', ma l'affetto per i colori nerazzurri non è svanito. L'esterno del Tottenham, impegnato con la sua Croazia nei Mondiali in Qatar, ha parlato a Gazzetta.i t e confessato ...... Livaja viene acquistato nel luglio 2010 dall ', incantato dalle qualità di questo attaccante ... anche altri futuri nazionali croati, comee Rakitic , ci giocano, ma Livaja è il vero re ...L'attaccante del Tottenham parla dal Qatar: "A Milano sarò sempre a casa mia, la Croazia non ha paura di nessuno" ..."Mah, un po' ma tornerò presto e avrò qualcosa di importante da fare. La Champions contro il Milan mi aspetta…". Mondiale. La Croazia è tornata "Sì, nella prima partita non eravamo noi. Non abbiamo ...