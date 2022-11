Inter | che guaio in Qatar | fatto fuori dal ct | c’è l’annuncio

Leggi su serieanews

(Di lunedì 28 novembre 2022) Un giocatore dell’dai Mondiali, e non per ragioni tecniche ma bensì disciplinari. Un caso che sta facendo molto discuetere. Colpo di scena clamoroso per un giocatore dell’impegnato ai Mondiali incon la sua nazionale. Questa mattina, proprio pochi minuti prima di scendere in campo per la seconda decisiva sfida dei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.