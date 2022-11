Flat Tax 2023 | la Legge di Bilancio favorisce gli autonomi? Le cifre

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 28 novembre 2022)Tax: con ladiper il prossimo anno dovrebbe essere innalzata la soglia di fatturato entro cui è possibile rientrare nel regime di tassazione agevolato. Secondo alcuni esperti molti lavoratori dipendenti sceglieranno di aprire una Partita Iva. La manovra, in pratica, favorirebbe il lavoro autonomo: uno sguardo a quello che dicono leTax: ladigliTax: nelladiper il prossimo anno compare l’innalzamento della soglia di fatturato che non bisogna superare per rientrare nel regime di tassazione agevolato. In poche ...