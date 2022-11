Colleferro Seconda presentazione per il libro “Via Bolzano 36” | Algra Editore | di Gisa Messina

Cronache Cittadine

Benevento .gara casalinga consecutiva per l'Accademia Volley. Dopo il derby campano con Pontecagnano dello scorso sabato, domani pomeriggio le giallorosse affronteranno il Volley(LT), gara ..."Stanotte la sede della nostra azienda a(Roma) è stata oggetto di furto e pesanti danneggiamenti. Sfondate due pareti, distrutti ... E' lavolta nel giro di due mesi, la terza in tre ... Colleferro. Seconda edizione del “Premio Mirella Aimati 2022”. Oggi la cerimonia in Comune per i due vincitori Andrea Gargiulo e Valerio De Angelis Seconda gara casalinga consecutiva per l’Accademia Volley. Dopo il derby campano con Pontecagnano dello scorso sabato, oggi pomeriggio le giallorosse affronteranno il Volley Colleferro (LT), gara vale ...Il centrocampista analizza la prestazione con la Fonte Meravigliosa e guarda al prossimo match con i capitolini di Russo ...