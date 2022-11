VIDEO | Una Iyo Sky sfinita viene portata in spalla nel backstage da Rhea Ripley

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 27 novembre 2022) Ieri notte a Survivor Series, il War Games Match femminile ha visto affrontarsi il team composto da Bayley, Dakota Kai, Iyo Sky,, Nikki Kross e quello composto da Bianca Belair, Becky Lynch, Asuka, Alexa Bliss e Mia Yim. Nonostante gli sforzi Bayley e compagne sono uscite sconfitte dal match. Per la giapponese Iyo Sky sembra che sia stato un match molto faticoso, tanto da non reggersi in piedi al termine dell’incontro. Iyo SkiIyo Ski è uscitadal War Games Match cui ha preso parte ieri notte. In unmesso in rete da un fan, si può vedere la giapponese uscire dal gabbia e non reggersi in piedi. A quel punto è intervenutache, senza alcuna fatica, se l’è caricata inportandola nel ...