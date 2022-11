Uomo cade accidentalmente in un fosso | salvato dai Vigili del Fuoco

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 27 novembre 2022) In provincia di Roma, unquesta mattina presto è stato portato in salvataggio da una squadra di salvataggio deidel. Il soggetto, infatti, era erroneamente caduto all’interno di un, probabilmente per un piede messo in fallo o addirittura per essere scivolato in una strada boschiva bagnata dalle ultime piogge abbattutesi sul territorio provinciale capitolino. Una volta caduto all’interno del dirupo, l’è stato costretto a chiamare i soccorsi, poiché impossibilitato a risalire in superficie con le proprie forze. su Il Corriere della Città.