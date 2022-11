Un orecchio cosmico

Billboard Italia

... brutto perché l'intento è brutto in partenza, perché si illumina di questo vuoto, di ... I Kaufman hanno i numeri per funzionare a qualsiasi livello, perché serve gusto eper macinare ...... principalmente Prophets, Moog, Jupiters, Junos e molti altri, componendo i suoni aper ricreare questo viaggionell' italo disco, virando contemporaneamente in altri regni musicali. ... Da Tiziano Ferro a Cosmo, le migliori nuove uscite di oggi