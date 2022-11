Un fiume di fango travolge Ischia Una donna morta | 11 dispersi e 13 feriti In 130 senza casa

(Di domenica 27 novembre 2022) Una notte di pioggia record: 126 millimetri in sei ore. Il monte Epomeo viene giù come 13 anni fa e porta con sé automobili, alberi, detriti. Abitazioni isolate, i sindaci: "Non uscite". Salvini annuncia: "Otto vittime", poi smentito.

Giovan Giuseppe Di Massa , idraulico, è riuscito a resistere aldi acqua,e pietre che lo ha improvvisamente travolto e trascinato per metri e metri, sballottandolo alla fine nella cavità ...Giunti sul posto, la strada che dal porto di Casamicciola arriva fino all'epicentro della tragedia si presenta come undi. IL VIAGGIO A bordo di un mezzo dei vigili del fuoco il viaggio ... Fiume di fango sulle case a Casamicciola Una notte di pioggia record: 126 millimetri in sei ore. Il monte Epomeo viene giù come 13 anni fa e porta con sé automobili, alberi, detriti. Abitazioni isolate, i sindaci: "Non uscite". Salvini annun ...L'uomo è rimasto aggrappato a una finestra per ore: sta bene. In salvo anche un neonato, sfollati negli alberghi. Raccolte coperte e indumenti pesanti ...