Turchia | tifoso entra in campo e prende a mazzate i calciatori VIDEO

Clamoroso innella sfida tra Goztepe - Altay, unentra in campo e con la bandierina colpisce il portiere avversario Clamoroso innella sfida tra Goztepe - Altay, unentra in campo e ...Momento vergognoso durante Goztepe - Altay, derby di Smirne valevole per la seconda divisione turca. Dopo un lancio di petardi che ha portato al ...Poi, dopo il gol preso, la gara è cambiata radicalmente e non siamo stati abbastanza bravi con la palla per far male al Marocco Sei qui: Home » News sul Calcio » Disfatta Belgio, Martinez senza scrupo ...Poi, dopo il gol preso, la gara è cambiata radicalmente e non siamo stati abbastanza bravi con la palla per far male al Marocco Sei qui: Home » News sul Calcio » Disfatta Belgio, Martinez senza scrupo ...